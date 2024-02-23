Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Terharu Masih Dikawal Relawan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |14:50 WIB
Ganjar Pranowo Terharu Masih Dikawal Relawan
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan rasa haru karena masih tetap dikawal para relawan, meskipun masa kampanye dan hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah berakhir.

Hal itu, disampaikan Ganjar usai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).

"Saya surprise, bangga, ya terharu gitu, mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan," ujar Ganjar. 

BACA JUGA:

Bertemu Relawan, Ganjar Pranowo Dapat Cerita Kecurangan Terkait Proses Pilpres 2024 

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan para relawan yang disebutnya sebagai kawan-kawan, mereka menceritakan banyak kejadian yang menurut Ganjar, sangat baik untuk mengawal hasil Pemilu 2024 sampai pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Saya ingatkan kepada kawan-kawan, satu jangan hoaks, kita mesti jaga kesatuan dan persatuan. Kita menghormati proses yang sedang berjalan, sehingga suasananya bisa kondusif," ungkap Ganjar. 

Capres berambut putih itu meminta para relawan untuk menyampaikan protes melalui cara-cara yang elegan dan didasari bukti-bukti sesuai fakta di lapangan.

"Kalau ada yang mau protes, yang ingin menyampaikan kecurangan, sampaikan dengan cara yang baik-baik," ungkap Ganjar.

Saat ditanya apa yang menjadi rencana Ganjar ke depan terkait langkah politik, Ganjar menegaskan saat ini akan fokus atau berkonsentrasi pada hasil pemungutan suara Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU, pada 20 Maret 2024.

 BACA JUGA:

"Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 Maret 2024. Kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun, kita mitigasi," kata Ganjar.

Dia menjelaskan, konsentrasi mengawal hasil Pemilu 2024 merupakan bentuk tanggung-jawab politiknya yang sudah diberi kepercayaan sebagai capres dari partai pengusung, maupun para relawan dan pendukung. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement