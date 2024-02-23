Ganjar Pranowo Terharu Masih Dikawal Relawan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan rasa haru karena masih tetap dikawal para relawan, meskipun masa kampanye dan hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah berakhir.

Hal itu, disampaikan Ganjar usai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).

"Saya surprise, bangga, ya terharu gitu, mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan," ujar Ganjar.

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan para relawan yang disebutnya sebagai kawan-kawan, mereka menceritakan banyak kejadian yang menurut Ganjar, sangat baik untuk mengawal hasil Pemilu 2024 sampai pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya ingatkan kepada kawan-kawan, satu jangan hoaks, kita mesti jaga kesatuan dan persatuan. Kita menghormati proses yang sedang berjalan, sehingga suasananya bisa kondusif," ungkap Ganjar.

Capres berambut putih itu meminta para relawan untuk menyampaikan protes melalui cara-cara yang elegan dan didasari bukti-bukti sesuai fakta di lapangan.

"Kalau ada yang mau protes, yang ingin menyampaikan kecurangan, sampaikan dengan cara yang baik-baik," ungkap Ganjar.

Saat ditanya apa yang menjadi rencana Ganjar ke depan terkait langkah politik, Ganjar menegaskan saat ini akan fokus atau berkonsentrasi pada hasil pemungutan suara Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU, pada 20 Maret 2024.

"Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 Maret 2024. Kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun, kita mitigasi," kata Ganjar.

Dia menjelaskan, konsentrasi mengawal hasil Pemilu 2024 merupakan bentuk tanggung-jawab politiknya yang sudah diberi kepercayaan sebagai capres dari partai pengusung, maupun para relawan dan pendukung.