Bawaslu: Pada Titik Ini Tak Ada Temuan yang Bisa Batalkan Hasil Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya tak yakin bisa membatalkan hasil Pemilu 2024.

Bawaslu mengakui bahwa pihaknya banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024. Namun, Bagja menuturkan pembatalan hasil Pemilu 2024 bisa saja terjadi jika temuan-temuan di lapangan pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) yang masih terus dilakukan.

"Pada titik ini tidak ada temuan Bawaslu yang bisa menyatakan bisa kemudian mengambil kesimpulan demikian (batalkan hasil pemilu) tapi tergantung juga hasilnya dari penyelengaraan PSU (pemungutan suara ulang) kemudian juga temuan-temuan di lapangan kita yang masih dilakukan," ucap Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jumat (23/2/2024).

"Namun pada titik ini, apakah itu akan menghasilkan, ada yang namanya pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematis dan masif) di badan pengawas Pemilu," tambahnya.

Bagja menambahkan bahwa ada banyak kriteria kolektif yang dipenuhi menjadi persyaratan yang akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024. Hal itulah yang nantinya bisa dibuktikan dan termasuk jalur untuk pengaduan ke Bawaslu.

'"Itulah yang kemudian apakah bisa dibuktikan dan itu termasuk dalam jalur dalam keberatan atau juga permohonan di Bawaslu untuk mengadukan hal demikian. Kami dalam UU dan peraturan perundang-undangan, ada pintu-pintu yang demikian ada," pungkasnya .

(Fakhrizal Fakhri )