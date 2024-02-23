KPU Perbaiki Data Tak Sinkron Pilpres 2024 di 74.181 TPS

JAKARTA - Komisi Pemihan Umum (KPU) memperbaiki data atau melakukan sinkronisasi data terhadap 74.181 tempat pemungutan suara (TPS). Perbaikan itu dilakukan sejak 15 Februari 2024 hingga saat ini.

"Terhadap data anomali atau data tidak sinkron antara foto formulir C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan hasil konversi yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari untuk Pemilu Presiden sudah dilakukan perbaikan sebanyak 74.181 TPS," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, Jumat (23/2/2024).

Hasyim juga menjelaskan bahwa KPU juga telah memperbaiki data tak sinkron berkatan dengan Pemilihan Legislatif. Dalam periode yang sama, perbaikan pada Pemilu legislatif di tingkat DPR telah diperbaiki sebanyak 14.651 TPS dan 10.512 TPS pada tingkat DPD.

"Untuk Pemilu DPR yang itu sebanyak 14.651 TPS dan untuk Pemilu DPD 10.512 TPS (yang telah diperbaiki)," ungkap Hasyim.

Sementara, KPU juga melakukan perbaikan atau sinkronisasi data pada Pemilu Legislatif tingkat DPRD dan DPD. Namun demikian, proses itu dilakukan langsung oleh KPUD pada masing-masing daerah.

"Sedangkan untuk data anomali hasil konversi unggah foto pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupsten Kota proses koreksiknya dilakukan di KPUD masing-masing," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )