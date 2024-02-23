Terungkap! Komeng Ternyata Berguru ke Oni Suwarman hingga La Nyalla Sebelum Nyaleg DPD RI

JAKARTA - Komedian Alfiansyah Komeng mengaku awalnya belum memahami secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

Komeng diketahui dalam Pemilu 2024 ini maju sebagai calon anggota DPD RI Dapil Jawa Barat.

Komeng mengaku dirinya belum pernah mendapatkan pendidikan politik lebih jauh soal tugas-tugas tersebut. Sampai akhirnya, dia berinisiatif untuk bertanya kepada sejumlah tokoh yang sudah menjadi anggota DPD RI.

"Jadi saya belum tahu (Tupoksi anggota DPD), tapi saya banyak bertanya kepada para incumbent," kata Komeng di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Untuk mengetahui tugas-tugas ini, Komeng mengaku sempat berbincang dengan Oni Sumarwan, komedian yang dalam periode 2019-2024 ini menjabat sebagai anggota DPD.

Bahkan, Komeng juga sempat menggali informasi secara langsung dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti.

"Saya juga pernah ketemu dengan ketua DPD, pak LaNyalla. Pak di sana ngapain aja sih? Terus gimana sih pak?," tiru Komeng dalam pertanyaannya.