Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, Penggagas Warga Jaga Suara Usulkan Hak Angket dan Pansus

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:29 WIB
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, Penggagas Warga Jaga Suara Usulkan Hak Angket dan Pansus
Eep Saefullah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik yang juga penggagas Warga Jaga Suara, Eep Saefulloh Fatah mengusulkan agar hak angket yang tengah diwacanakan di partai politik di DPR dapat dikombinasikan dengan Pansus. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi Laporan Publik ke-2 'Warga Jaga Suara' di Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) sore.

Eep menyebutkan hingga kini proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan belum selesai. Sehingga sampai saat ini belum ada Presiden terpilih. Ia mengusulkan agar wacana Hak Angket di DPR RI dapat dikombinasikan dengan pembentukan Pansus.

"Semua harus dilakukan paralel, bukan multiple choice atau pilihan berganda. Ini bukan untuk menimbulkan atau menenggelamkan usulan lain, tapi bisa dilakukan bersamaan," kata Eep.

BACA JUGA:

Eep Saefullah: Penyelewengan Kekuasaan Tidak Boleh Didiamkan! 

Pansus dijelaskan Eep adalah satu mekanisme yang sangat-sangat detail dijelaskan dalam tata tertib DPR. Ia menjelaskan Pansus dapat bekerja misalnya selama 20 hari sebelum keputusan perhitungan suara di KPU RI diumumkan ke publik.

"Pansus ini sebaiknya terbuka untuk umum sehingga semua kebobrokan dan keburukan pemilu bisa terbongkar dan semua bisa terlibat di dalamnya memastikan itu tidak merusak pemilu kita," jelasnya.

Hasil Pemilu 2024, kata Eep, seharusnya tidak bisa dipengaruhi siapapun. Keputusan rakyat  harus dikawal sebaik mungkin agar tidak ternoda dengan berbagai kecurangan.

Sejak Kamis (22/2/2024), Eep mengaku mengajukan usulan selain hak angket, juga mengaktifkan Pansus Pilpres 2024, karena sebagai unit kerja yang sudah diatur sangat detail dalam tata tertib susunan di DPR RI.

"Kita dapat melihat detail cara kerja dalam Pansus. Pansus dapat mewakili dari seluruh fraksi untuk mengungkap dugaan keterlibatan dalam partisan, penggunaan APBN dalam bansos, hingga penggunaan aparatur negara," paparnya.

Presiden Jokowi disebut Eep memiliki keterlibatan hingga bablas dengan cawe-cawe sehingga saat ini Indonesia berada dalam kondisi saat ini.

 BACA JUGA:

"Kecurangan itu sudah by desain dari awal sebelum Pemilu 2024, sehingga kecurangan Pemilu 2024 sangat berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejumlah tiga sekjen partai politik pendukung Capres-Cawapres nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkumpul di Nasdem Tower pada Kamis (22/2/2024) sore.

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanudin Wahid, dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi bertemu di Nasdem Tower, membahas kemungkinan pengusulan hak angket di DPR RI atas dugaan kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebelumnya Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo mengusulkan partai-partai politik pengusungnya dalam Pemilu 2024 untuk mengajukan hak angket atau hak interpelasi ke DPR.

Hak angket DPR disebut Ganjar Pranowo dapat digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Upaya itu kata dia dapat dilakukan sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat dengan kecurangan baik dalam bentuk ketidaknetralan dan intimidasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement