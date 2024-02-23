Usulan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Kian Gencar, Goal atau Mentok?

DINAMIKA Politik pasca Pemilu 2024 belum sepenuhnya berakhir. Hak Angket DPR menjadi isu paling kencang yang akan digulirkan.

Usulan Hak Angket DPR mulanya dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan, usulannya mengenai penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Informasi terbaru, sejumlah partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud siap bersatu terkait Hak Angket membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.