DINAMIKA Politik pasca Pemilu 2024 belum sepenuhnya berakhir. Hak Angket DPR menjadi isu paling kencang yang akan digulirkan.
Usulan Hak Angket DPR mulanya dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan, usulannya mengenai penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.
Informasi terbaru, sejumlah partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud siap bersatu terkait Hak Angket membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.