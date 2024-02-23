Gibran Rakabuming Sambangi Kediaman Prabowo, Bahas Makan Siang Gratis?

JAKARTA - Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka tiba di kediaman pribadi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Jumat (23/2/2024).

Gibran yang menyambangi rumah pribadi pasangan Capresnya tersebut, tiba dengan mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna biru dengan corak kecoklatan dan celana panjang berwarna hitam.

Gibran tiba di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu pada sekira pukul 17.08 WIB. Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut hanya membalas dengan senyum simpul saat awak media menyapanya.

"(Apakah akan bahas makan siang gratis) Tunggu nanti lah ya," ujar Gibran singkat, Jumat (23/2/2024).