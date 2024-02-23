Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo di KPU, Massa Lempar Bangkai Tikus dan Telur Busuk hingga Bakar Ban

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |19:32 WIB
Demo di KPU, Massa Lempar Bangkai Tikus dan Telur Busuk hingga Bakar Ban
Demo di KPU (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aksi massa menolak Pemilu curang dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Massa bahkan sempat melakukan aksi lempar bangkai tikus dan telur busuk hingga bakar ban.

Massa aksi sempat melempar bangkai tikus dan telur busuk. Aksi pelemparan itu dilakukan langsung dari mobil komando.

Aksi pelemparan itu membakar semangat massa yang telah hadir sejak siang. Bahkan tak sedikit emak-emak yang antusias melempar bangkai tikus dan telur busuk ke arah kantor KPU.

"Kami menuntut agar demokrasi kembali ditegakkan!" seru mereka yang tergabung dalam aksi itu.

Seraya aksi itu berjalan, massa aksi juga meminta Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU untuk keluar menemui masyarakat. Hanya saja hingga sore hari tak satupun pimpinan KPU hendak menemui massa.

Tak diindahkannya permintaan massa sempat memantik emosi massa, mereka bahkan berniat untuk menerobos Gedung KPU. Massa aksi terlihat sempat menggeser pagar pembatas di Gedung KPU.

Halaman:
1 2
      
