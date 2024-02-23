Bullying di SMA Binus Serpong, Polisi Periksa Bertahap 8 Orang Saksi

JAKARTA - Penyidik Polres Tangsel memeriksa 8 orang saksi terkait kasus dugaan perundungan (bullying) yang melibatkan siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Pemeriksaan ke 8 orang itu dilakukan secara bertahap.

"Untuk hari ini tim penyidik dari unit PPA Polres Tangsel, telah memeriksa kurang lebih 8 orang saksi didampingi oleh orangtua, PH, ada perwakilan dari bapas dan perwakilan dari pekerja sosial Dinsos," kata Kasi Humas Polres Tangsel AKP Wendi kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

"Delapan orang tersebut semuanya masih saksi," tambahnya.

Wendi mengatakan pemeriksaan dimulai dari pagi tadi. Hingga malam ini, pemeriksaan masih berlangsung. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap berganti.