HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bullying di SMA Binus Serpong, Polisi Periksa Bertahap 8 Orang Saksi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |01:36 WIB
<i>Bullying</i> di SMA Binus Serpong, Polisi Periksa Bertahap 8 Orang Saksi
SMA Binus Serpong (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polres Tangsel memeriksa 8 orang saksi terkait kasus dugaan perundungan (bullying) yang melibatkan siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Pemeriksaan ke 8 orang itu dilakukan secara bertahap.

"Untuk hari ini tim penyidik dari unit PPA Polres Tangsel, telah memeriksa kurang lebih 8 orang saksi didampingi oleh orangtua, PH, ada perwakilan dari bapas dan perwakilan dari pekerja sosial Dinsos," kata Kasi Humas Polres Tangsel AKP Wendi kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

"Delapan orang tersebut semuanya masih saksi," tambahnya.

Wendi mengatakan pemeriksaan dimulai dari pagi tadi. Hingga malam ini, pemeriksaan masih berlangsung. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap berganti.

Halaman:
1 2
      
