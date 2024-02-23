Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Cimanggis, 5 Remaja dan Sajam Golok Diamankan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |06:45 WIB
Tawuran di Cimanggis, 5 Remaja dan Sajam Golok Diamankan
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
DEPOK - Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga menyebut jajarannya telah mengamankan sebanyak lima orang remaja pelaku tawuran lengkap dengan barang bukti senjata tajam jenis golok buntut aksi tawuran di Jalan Gadog Raya, Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok pada Kamis (22/2) dini hari.

"Sudah diamankan lima orang," kata Judika saat dikonfirmasi, Jumat (23/2/2024).

"(Barang bukti sajam) golok dan sepeda motor," tambahnya.

Judika memastikan tidak ada korban dari peristiwa tawuran tersebut. "Nggak ada korban," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menyebut lima remaja saat ini belum dilakukan penahanan dikarenakan masih dilakukan pemeriksaan oleh jajarannya.

"Belum (ditahan), sedang dilakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Golok Tawuran Remaja Tawuran
