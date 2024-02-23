Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Limpahkan Berkas 12 Tersangka Film Porno ke Kejati

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |13:18 WIB
Polisi Limpahkan Berkas 12 Tersangka Film Porno ke Kejati
Siskaeee (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 12 tersangka kasus dugaan rumah produksi film porno ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Belasan tersangka itu merupakan talent atau pemeran yang satu di antaranya Fransiska Candra Novita Sari alias Siskaeee.

"Untuk berkas perkara dengan 12 orang tersangka yang merupakan talent film porno telah dilimpahkan atau tahap satu oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," ujar Dirkrimsus Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Pelimpahan tahap satu itu dilakukan Rabu, 21 Februari. Saat ini, berkas perkara tersebut sedang diteliti kelengkapannya baik formil maupun materiil.

"Saat ini penyidik sedang menunggu hasil penelitian berkas perkara oleh JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Ade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384//lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187284//amunisi-Fnmc_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi Ilegal di Kontrakan Jakbar, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187246//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-6fJ7_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi dan Belasan Magazine dari Kontrakan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956//sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186817//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-NinV_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement