Polisi Limpahkan Berkas 12 Tersangka Film Porno ke Kejati

JAKARTA - Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 12 tersangka kasus dugaan rumah produksi film porno ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Belasan tersangka itu merupakan talent atau pemeran yang satu di antaranya Fransiska Candra Novita Sari alias Siskaeee.

"Untuk berkas perkara dengan 12 orang tersangka yang merupakan talent film porno telah dilimpahkan atau tahap satu oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," ujar Dirkrimsus Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Pelimpahan tahap satu itu dilakukan Rabu, 21 Februari. Saat ini, berkas perkara tersebut sedang diteliti kelengkapannya baik formil maupun materiil.

"Saat ini penyidik sedang menunggu hasil penelitian berkas perkara oleh JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Ade.