Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Oknum Guru SMP di Bogor Diduga Lecehkan Siswinya, Polisi Selidiki

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |14:34 WIB
Viral Oknum Guru SMP di Bogor Diduga Lecehkan Siswinya, Polisi Selidiki
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Beredar informasi dugaan pelecehan seksual oknum guru SMP terhadap siswinya di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.

Informasi tersebut berawal dari beredarnya foto oknum guru yang diduga melakukan pelecehan. Dinarasikan, oknum guru itu telah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap siswinya yang terjadi di ruangan BK (Bimbingan Konseling) sekolah.

BACA JUGA:

5 Fakta Wanita Cantik Dianiaya Dua Oknum Perwira Polisi, Berawal dari Pelecehan 

Dalam foto beredar itu juga dituliskan oknum guru sempat memberikan pesan kepada siswinya untuk tidak bercerita kepada orang lain. Hingga saat ini, belum diketahui pasti kronologi maupun yang lainnya terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengaku sejauh ini belum menerima laporan polisi terkait kejadian tersebut. Namun, pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut.

 BACA JUGA:

"Kalau laporan polisi belum kami terima, tapi kami lagi lidik ke lapangan juga sedang coba datangi rumah korban untuk klarifikasi," kata Teguh dikonfirmasi wartawan, Jumat (23/2/2024). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement