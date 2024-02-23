Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nasib Terduga Pelaku Bullying di SMA Binus Serpong, Kemendikbudristek: Mereka Hanya Dirumahkan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:50 WIB
Nasib Terduga Pelaku Bullying di SMA Binus Serpong, Kemendikbudristek: Mereka Hanya Dirumahkan
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Belakangan tersiar kabar bahwa anak Vincent Rompies di DO (drop out), dari sekolah karena terlibat kasus bullying di SMA Binus Serpong.

Namun kabar tersebut tidak benar. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek, Anang Ristanto, anak-anak terduga pelaku bullying tersebut hanya dirumahkan.

"Berita tentang DO tidak benar, faktanya peserta didik yang diduga terlibat adalah di rumahkan, namun hak pendidikannya tetap diberikan," kata Anang Ristanto kepada awak media, Jumat (23/2/2024).

Nantinya keputusan di keluarkan atau tidaknya itu bergantung pada proses penyelidikan kepolisian.

"Pemberian sanksi kepada terduga pelaku, menunggu hasil lidik sidik dari pihak kepolisian dan hasil investigasi internal Binus," ungkap Anang Ristanto.

"Sepanjang pemeriksaan, maka seluruh siswa yang diduga terlibat status dirumahkan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
