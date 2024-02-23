Kebakaran Rumah di Bogor, Dua Orang Terluka Ketika Pemadaman

BOGOR - Kebakaran rumah terjadi di wilayah Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dua orang terluka ketika hendak memadamkan api.

Lurah Tajur, Anjar Apriatna mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.30 WIB dini hari tadi. Adapun dugaan sementara penyebab kebakaran karena adanya korsleting listrik pada rumah tersebut.

"Menurut korban disebabkan korsleting listrik," kata Anjar dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Adapun yang terbakar yakni bagian ruang tengah dan teras rumah. Beruntung, api tidak merambat karena berhasil ditangani oleh warga sekitar.

"Bagian ruangan tengah dan teras terbakar," jelasnya.

Dalam kejadian ini, dua orang yakni Dedi (69) mengalami luka sobek jari kelingking dan Riki (23) mengalami luka pergelangan lengan karena terkena serpihan kaca ketika mencoba memadamkan api.

"Luka karena pada saat evakuasi pemadaman terkena kaca," tambahnya.