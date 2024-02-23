Vincent Ingin Kasus Bullying di Binus Serpong Selesai Secara Keluarga, Ini Kata Polisi

JAKARTA - Vincent Rompies menginginkan kasus perundungan atau bulliying yang menyeret anaknya dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Dia juga mengaku telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban sebagai pelapor.

Kasus perundungan yang melibatkan siswa-siswa Binus School Serpong tersebut ditangani oleh Polres Metro Tangerang Selatan. Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso enggan menanggapi lebih jauh terkait keinginan salah satu siswa yang diduga terlibat kasus perundungan tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihak penyidik masih terus bekerja mengusut kasus perundungan di dunia pendidikan di wilayah hukum tersebut. Saat ini penyidikan masih terus dilakukan dan pemeriksaan terhadap para saksi juga masih berjalan.

“Proses pemeriksaan saksi masih berjalan,” tegas Ibnu Bagus Santoso, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (23/2/2024).

Sebelumnya, Vincent Rompies jalani pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Selatan, pada Kamis (22/2/2024) malam. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus perundungan atau bulliying yang diduga melibatkan anaknya berinisial FL. Dia berharap agar kasus hukum yang menjerat FL dapat diselesaikan secara baik-baik.

"Saya masih berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor, agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik, kekeluargaan, dan kami bisa berdamai," harap Vincent Rompies.

Saat ini Vincent fokus terhadap permasalahan hukum yang menjerat putranya seusai video aksi perundungan di warung sskitar Binus School Serpong menjadi viral di media sosial. Karena itu dia sangat berharap agar pihak pelapor dapat memberi ruang komunikasi terhadap dirinya atas permasalahan hukum yang membelit putranya tersebut.