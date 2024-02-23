Gagal Nyalip, Pemotor di Bogor Tewas Kecelakaan dengan Truk

BOGOR - Perempuan berinisial DS (19), meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini sudah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB sore tadi. Awalnya, korban sedang mengendarai motor melaju dari arah Leuwiliang menuju Bogor.

BACA JUGA:

"Setibanya di TKP mendahului truk dari sebelah kiri," kata Rizky dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Ketika menyalip, bagian setang motor korban membentur bodi truk tersebut. Alhasil, motor korban oleng sehingga terjatuh ke sisi kanan jalan.