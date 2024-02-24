Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Berharap Pemilu 2024 Berjalan Sangat Demokratis

JAKARTA - Wakil Presiden (wapres) ke-6 RI, Try Sutrisno mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-43 Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Tri berpesan jika pada pemilu 2024 ini, dirinya berharap agar pelaksanaannya bisa lancar terbuka dan mengedepankan demokrasi.

"Pesannya tentunya kita harus melaksanakan dengan lancar, terbuka, dan sangat demokratis dan selesai," ucap Try usai melakukan pencoblosan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Try sendiri datang bersama dengan itrinya Tuti Sutiawati. Mereka berdua tiba di TPS -43 sekitar pukul 07.31 WIB. Saat tiba, Try langsung memasuki area TPS dan menunggu giliran untuk menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi 2024 itu.

"Harapannya, lancar, selesai (pemilu 2024)," ucap Try kepada wartawan usai mencoblos.

Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang merinci ratusan peserta pemilih di TPS 43 tersebut.

"Daftar pemilih tetap yakni 227 pemilih yakni 113 laki-laki dan 114 perempuan serta daftar pemilih tambahan 18 pemilih," jelasnya.