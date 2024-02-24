Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke Kediaman Sri Sultan HB X Bahas Kondisi Pascapemilu 2024

YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto bersilaturahmi ke kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta, Jumat 23 Februari 2024 malam. Keduanya berbincang hangat membahas sejumlah hal, di antaranya terkait dengan kondisi Indonesia pasca tahapan Pemilu 2024.

“Ini adalah silaturahmi biasa. Saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menko Polhukam dan saya mohon doa restu kepada Ngarso Dalem dan kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja,” ujar Hadi.

“Kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini, situasi Alhamdulillah sangat baik, sangat kondusif, sehingga situasi yang seperti ini tentunya kita koordinasi untuk tetap kita jaga dan pertahankan,” sambungnya.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa saat ini seluruh masyarakat Indonesia sedang menunggu pentahapan pemilu mulai dari pengumuman sampai dengan nantinya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Saya kira kondisi seperti ini harus terus dipertahankan dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh komponen bangsa, supaya pembangunan yang sedang berjalan ini dapat terus terlaksana dengan baik,” katanya.

Hadi menegaskan tidak membahas hal lain di luar penugasannya sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, hal utama saat ini menjaga stabilitas keamanan dan kondisi saat ini.