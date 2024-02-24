Ganjar Sebut Server KPU Berada di Singapura Jadi Biangkerok Rusaknya Suara Sirekap

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyebut saat ini server Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang berada di Singapura. Temuan itu merupakan hasil upaya pencarian yang dilakukan oleh tim IT koalisi pemenangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Temen-temen IT sedang mengulik dan sudah ketahuan bahwa server KPU ada di Singapura," kata Ganjar Pranowo dalam refleksi Pemilu 2024 lintas benua, Sabtu (24/2/2024).

Dia menilai, dengan keberadaan server KPU yang berada di luar negeri itu yang membuat proses pemilu khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) rusak.

"Itu lah biang keroknya, dan sekarang mau kita diskusikan mereka yang paham soal ini," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kabar bahwa data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 disimpan di server yang berada di luar negeri.

"Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain," ujar Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Senin (19/2/2024).