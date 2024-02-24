Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Sebut Server KPU Berada di Singapura Jadi Biangkerok Rusaknya Suara Sirekap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |10:50 WIB
Ganjar Sebut Server KPU Berada di Singapura Jadi Biangkerok Rusaknya Suara Sirekap
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyebut saat ini server Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang berada di Singapura. Temuan itu merupakan hasil upaya pencarian yang dilakukan oleh tim IT koalisi pemenangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Temen-temen IT sedang mengulik dan sudah ketahuan bahwa server KPU ada di Singapura," kata Ganjar Pranowo dalam refleksi Pemilu 2024 lintas benua, Sabtu (24/2/2024).

Dia menilai, dengan keberadaan server KPU yang berada di luar negeri itu yang membuat proses pemilu khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) rusak.

"Itu lah biang keroknya, dan sekarang mau kita diskusikan mereka yang paham soal ini," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kabar bahwa data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 disimpan di server yang berada di luar negeri.

"Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain," ujar Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Senin (19/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement