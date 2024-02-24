Dinilai Gagal Total, KPU Diminta Tutup Sirekap Pemilu 2024

JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih baik menutup secara total sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024. Hal ini sebagai konsekuensi atas gagalnya Sirekap dalam menjalankan fungsinya.

"Saya merekomendasikan ditutup total aja dulu Sirekap itu," kata Ray dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Gaduh Sirekap dan Wacana Hak Angket' yang digelar secara daring, Sabtu (24/2/2024).

Ada sejumlah alasan yang mendasari rekomendasinya untuk menutup Sirekap. Pertama, Sirekap tentunya bukan dipakai untuk penghitungan resmi perolehan suara Pemilu 2024.

Kedua, Sirekap yang dimaksudkan untuk sebagai alat bantu ternyata tidak membantu dalam pelaksanaannya. Ketiga, bukan membantu, Sirekap justru lebih banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.