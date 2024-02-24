Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Tegaskan Partai Pendukungnya Akan Berjuang Meski sebagai Oposisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |15:36 WIB
Ganjar Tegaskan Partai Pendukungnya Akan Berjuang Meski sebagai Oposisi
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor 03, Ganjar Pranowo menegaskan, bahwa partai koalisi pendukung dirinya dalam pemilu 2024 akan solid hingga meja Mahkamah Konstitusi. Bahkan ketika Ganjar yakin jika PDI Perjuangan masih dipimpin Megawati Soekarnoputri akan tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan.

Hal itu menjawab pertanyaan salah satu peserta dalam Refleksi Pemilu 2024 antar Bedua yang digelar secara virtual, Sabtu (24/2/2024). Dia menilai partai koalisi pendukungnya bakal terus untuk mendukung demokrasi meski pun sebagai oposisi.

"Rasanya kalau PDI Perjuangan masih dipimpin oleh ibu Megawati kita punya sikap. Dan kemarin kita sudah sampaikan pada kita semua tidak ada kata mundur," jelasnya.

"Ketika kemudian kebenaran diamputasi jika UU konstitusi dikankangi maka satu kata kita harus lawan," tambahnya.

Meski bakal sebagai oposisi Ganjar mengatakan, langkah yang akan diambil sesuai prosedur konstitusi. Dia menilai telah banyak pengalaman dalam perjalanan merebut tapuk kekuasaan namun tidak menggunakan jalur yang konstitusional.

Halaman:
1 2
      
