5 Isi Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024, Minta Pecat Semua Komisioner KPU-Bawaslu

JAKARTA - Segenap elemen masyarakat sipil menyampaikan Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu (24/2/2024). Maklumat ini sebagai respons atas kepedulian elemen rakyat terhadap kondisi dan masa depan bangsa Indonesia.

Ketua Koordinator Rakyat Gugat Pemilu, Budi Mulyawan menyampaikan beberapa catatan penting terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Dimana dia menilai pada pelaksanaan, proses dan tahapan pemilu 2024 penuh dengan kecurangan, cendrung menghalalkan segala cara serta situasi bangsa yang semakin hari semakit sulit.

"Atas dasar itulah kami berkumpul segenap elemen masyarakat untuk menyikapi kondisi bangsa ini terutama pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Bukan hanya merugikan paslon, parpol dan lain-lain melainkan sudah merugikan rakyat," kata dia.

Beberapa catatan mulai dari Presiden RI Jokowi dinilai tidak mamnpu selenggarakan pemilu 2024 yang netral, jurdil dan mengemban amanat reformasi.