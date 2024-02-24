Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Isi Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024, Minta Pecat Semua Komisioner KPU-Bawaslu

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |17:25 WIB
5 Isi Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024, Minta Pecat Semua Komisioner KPU-Bawaslu
Konferensi pers Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024 di Jakarta (Foto: MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Segenap elemen masyarakat sipil menyampaikan Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu (24/2/2024). Maklumat ini sebagai respons atas kepedulian elemen rakyat terhadap kondisi dan masa depan bangsa Indonesia.

Ketua Koordinator Rakyat Gugat Pemilu, Budi Mulyawan menyampaikan beberapa catatan penting terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Dimana dia menilai pada pelaksanaan, proses dan tahapan pemilu 2024 penuh dengan kecurangan, cendrung menghalalkan segala cara serta situasi bangsa yang semakin hari semakit sulit.

"Atas dasar itulah kami berkumpul segenap elemen masyarakat untuk menyikapi kondisi bangsa ini terutama pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Bukan hanya merugikan paslon, parpol dan lain-lain melainkan sudah merugikan rakyat," kata dia.

Beberapa catatan mulai dari Presiden RI Jokowi dinilai tidak mamnpu selenggarakan pemilu 2024 yang netral, jurdil dan mengemban amanat reformasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement