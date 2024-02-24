Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rektor Universitas Pancasila Prof Dr Edei Toet Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pelecehan Seksual

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:50 WIB
Rektor Universitas Pancasila Prof Dr Edei Toet Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pelecehan Seksual
A
A
A

JAKARTA - Rektor Universitas Pancasila, Jakarta Prof Dr Edei Toet Hedartno dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus dugaan pelecehan seksual. Korban sendiri merupakan pegawai pada universitas tempat rektor tersebut menjabat.

Laporan telah teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkan rektor tersebut terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Adapun yang menjadi korban adalah wanita inisial R, yang merupakan pejabat di bagian kehumasan. Kuasa hukum korban, Amanda Manthovani, menyebut dugaan pelecehan seksual terjadi pada Februari 2023. Dugaan pelecehan terjadi di ruangan terlapor.

Dia menjelaskan, saat itu korban mendatangi ruangan terlapor. Namun, secara tiba-tiba, korban dicium terlapor di bagian pipi. Sontak korban pun kaget dan terdiam setelah dicium terlapor. Tak sampai di sana, terlapor disebut menyentuh bagian sensitif korban.

Setelah itu korban mengadukan hal tersebut kepada atasannya. Alih-alih dibela, korban justru mendapatkan surat mutasi dan demosi.

"Menindaklanjuti kejadian itu, korban yang merasa dirugikan akhirnya membuat laporan di Polda Metro Jaya," kata Amanda dikutip, Sabtu (24/2/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/618/3173676//kesaktian_pancasila-4B0L_large.jpg
Bacaan Doa Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173646//prabowo-KkEZ_large.jpg
Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173620//hari_kesaktian_pancasila-Nto6_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/624/3173490//sekolah-UqDJ_large.jpg
Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 Apakah Siswa Sekolah Libur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173485//pancasila-QW47_large.jpg
20 Ucapan Hari Kesaktian Pancasila 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/624/3171604//tiktok-bgwT_large.jpg
Emak-Emak Ngamuk: Anak Kelas 1 SD Ditanya Pancasila sama Produk Lokal Kayak Tes CPNS!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement