AHY : Kementerian ATR Akan Bela Rakyat Kecil kalau Berhadapan dengan Mafia Tanah

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah selesai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Sabtu (24/2/2024). AHY mengaku, dalam kesempatan tersebut dirinya meminta wejangan kepada Wapres Ma'ruf.

"Karena saya ingin memohon wejangan sekaligus juga arahan-arahan yang jelas terkait dengan urusan pertanahan agraria dan tata ruang," kata AHY di kediaman Dinas Wapres, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat.

"Beliau mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat kita di berbagai daerah," sambungnya.

