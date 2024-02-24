Pemilu 2024, PKB: Hak Angket Jadi Jalan Keluar Usai Runtuhnya Kepercayaan Publik

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai keberadaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 sangat penting untuk dilaksanakan DPR RI. Hak angket dianggap bisa menjadi jalan keluar bagi keresahan publik selama ini.

Hal ini diungkapkan oleh legislator PKB, Daniel Johan dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Gaduh Sirekap dan Wacana Hak Angket' yang digelar secara daring, Sabtu (24/2/2024).

"(Hak angket) sebagai jalan keluar, sebagai terobosan, sebagai booster dari sudah runtuhnya tingkat kepercayaan penyelesaian-penyelesaian Pemilu, Pilpres baik kepada Bawaslu, baik kepada MK, dan angket itu sebagai jalan keluar yang baik," kata Daniel dalam paparannya.