HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Targetkan Bantuan 2.000 Masjid Ramah di 2024

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |21:41 WIB
Kemenag Targetkan Bantuan 2.000 Masjid Ramah di 2024
Ilustrasi Masjid/unsplash
A
A
A

 

JAKARTA - Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kementerian Agama, akan menggencarkan kampanye rintisan Masjid Ramah di 2024.

Masjid Ramah adalah masjid (termasuk musala) yang kondisinya memenuhi kriteria dalam lima kategori ramah, baik dilihat dari sisi pola pikir (mindset), keterampilan (skillset), segenap ekosistemnya, maupun ketersediaan sarana prasarananya (toolset).

Lima kategori ramah tersebut adalah Ramah Perempuan dan Anak, Ramah Difabel dan Lansia, Ramah Lingkungan, Ramah Keragaman, serta Ramah Duafa dan Musafir. Kemenag menargetkan program 2.000 bantuan operasional masjid dan musala untuk tahun anggaran 2024.

“Kami juga sudah memberi bantuan operasional rintisan Masjid Ramah 2024 tahap pertama pada Januari lalu,” ujar Direktur Urais Binsyar, Adib, pada Rakernas Bimas Islam 2024, di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

ist

Direktur Urais Binsyar, Adib.

“Bantuan ini hanya untuk dukungan pada sisi toolset (sarana prasarana) saja. Selain tidak besar, sarana-prasarana lebih mudah dilihat sebagai evidence pengukurannya,” sambung Adib.

Dia berharap, dana bantuan operasional tersebut nantinya dapat digunakan secara optimal untuk mendorong terbentuknya ekosistem masjid, dan meningkatkan derajat keberlanjutan keberagaman masjid.

“Melalui program ini kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya, kian moderat cara pandang paham keagamaannya, ramah seluruh ekosistemnya, juga kian berdaya dan memberdayakan jemaahnya,” ungkapnya.

Selain Masjid Ramah, program Urais Binsyar pada 2024, antara lain: Sekolah Penyuluh atau Penghulu Agen Resolusi Konflik (SPARK), International Symposium on Innovative Masjid 2024, Digitalisasi 5.000 judul buku keagamaan Islam, serta Islamifest (Festival Keagamaan Islam yang mengenalkan keindahan Islam kepada generasi muda).

Topik Artikel :
Kementerian agama Kemenag masjid
