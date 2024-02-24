Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Hak Angket, PKB Tunggu Pergerakan PDIP

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |23:28 WIB
Dukung Hak Angket, PKB Tunggu Pergerakan PDIP
Daniel Djohan (Foto: dpr.go.id)
A
A
A

 

JAKARTA - Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan kembali menegaskan sikap resmi partainya atas kemunculan wacana untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

"Kami PKB akan di posisi yang mendukung penggunaan hak angket," kata Daniel dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Gaduh Sirekap dan Wacana Hak Angket' yang digelar secara daring, Sabtu (24/2/2024).

Daniel menjelaskan, sikap PKB ini sebenarnya telah ditunjukkan dengan adanya pertemuan sekjen partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, ketiga parpol sepakat untuk mendukung wacana digulirnya hak angket.

Hanya saja, kata dia, PKB tentu tidak akan langsung berjalan sendiri untuk memulai bergerak untuk hak angket ini. Partainya akan menunggu PDI-Perjuangan terlebih dahulu.

"Kita ingin menunggu kepemimpinan dari partai yang fraksinya terbesar, dari PDIP sekaligus yang pertama kali mengusulkan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
