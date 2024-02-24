Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Siang Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |04:58 WIB
Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Siang Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta pada akhir pekan ini, Sabtu (24/2/2024) diprakirakan bakal diguyur hujan.

Melansir BMKG, pada hari hari seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan dan cerah berawan. Hanya Kepulauan Seribu yang bakal mengalami hujan ringan.

Beranjak siang hari, hujan diprakirakan akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara wilayah lainnya, berawan dan berawan tebal.

Pada malam hari, hujan masih akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Namun, untuk wilayah lainnya diprakirakan berawan.

Untuk suhu pada hari ini berada di kisaran 24-29 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya, berada di kisaran 85-100 persen.

(Arief Setyadi )

      
