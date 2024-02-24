Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU DKI Pastikan Logistik Pemilu Susulan di Jakut Siap Digunakan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |08:07 WIB
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memastikan distribusi logistik untuk Pemilu 2024 susulan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Jakarta Utara sudah rampung dan siap digunakan, pada Sabtu (24/2/2024).

"Harusnya sudah mulai didistribusikan ke TPS itu paling tidak nanti sore," ujar Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI, Nelvia Gustina, Jumat (23/2/2024) kepada awak media.

Logistik berupa surat suara sebelumnya telah didistribusikan oleh KPU DKI ke KPU Jakarta Utara pada 22 Februari 2024.

Nelvia mengatakan, ada empat jenis surat suara yang didistribusikan dan sudah dilakukan sortir lipat. Untuk mengantisipasi agar tidak kembali terjadi surat suara rusak karena banjir, KPU DKI meminta penyimpanan logistik diubah.

"Kami minta logistik tidak disimpan di tempat yang sama. Disimpan di tempat yang lebih aman. Kami juga sudah minta evaluasi untuk agar tempat direlokasi. Kalau yang kemarin banjir, TPS diminta pindah," pungkas Nelvia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPU Kota Jakarta Utara menunda Pemilu susulan untuk 18 TPS di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Sunter Jaya.

KPU RI Pemilu 2024 PSU di Jakut
