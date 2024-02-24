Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno PSU di TPS 43 Menteng Jakpus

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |08:12 WIB
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno PSU di TPS 43 Menteng Jakpus
Wapres Ke-6 RI, Try Sutrisno saat mencoblos di TPS (foto: MPI/Giffar)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (wapres) ke-6 RI, Try Sutrisno melakukan pencoblosan ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-43 Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Try sendiri datang bersama dengan itrinya Tuti Sutiawati. Mereka berdua tiba di TPS -43 sekitar pukul 07.31 WIB. Saat tiba, Try langsung memasuki area TPS dan menunggu giliran untuk menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi 2024 itu.

"Harapannya, lancar, selesai (pemilu 2024)," ucap Try kepada wartawan usai mencoblos.

Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang merinci ratusan peserta pemilih di TPS 43 tersebut.

"Daftar pemilih tetap yakni 227 pemilih yakni 113 laki-laki dan 114 perempuan serta daftar pemilih tambahan 18 pemilih," jelasnya.

Dia menyebutkan, semua pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) diundang kembali dengan surat C Pemberitahuan.

Halaman:
1 2
      
