INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Surat Suara Caleg DPRD DKI Tertukar saat Pencoblosan Lanjutan di TPS 147 Sunter Jaya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |12:17 WIB
Surat Suara Caleg DPRD DKI Tertukar saat Pencoblosan Lanjutan di TPS 147 Sunter Jaya
Suasana pencoblosan lanjutan di TPS 147 Sunter Jaya, Jakarta Utara (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - TPS 147 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara menggelar pemungutan suara lanjutan, Sabtu (24/2/2024). Namun pencoblosan sempat terhambat karena ada kertas suara caleg DPRD DKI Jakarta tertukar.

Pantauan MNC Portal di lokasi, sejumlah pemilih tampak harus menunggu selesai rapat dari petugas KPPS.

Sejumlah kertas surat suara yang sudah dimasukkan ke dalam kotak suara tampaknya sempat diambil oleh petugas dengan disaksikan oleh para saksi di TPS.

Ketua PPS Kelurahan Sunter Jaya, Pratomo (69) menjelaskan bahwa ada 17 orang yang salah mencoblos surat suara caleg DPRD DKI Jakarta.

"Ada 17 orang. Salah surat suara. Harusnya Dapil III (Tanjung Priok Pademangan, dan Penjaringan) tapi yang dicoblos Dapil II (Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading). Mereka nanti dipanggil ulang," kata Pratomo.

Pratomo menjelaskan terkait persoalan tersebut pihak terkait sedang menunggu keputusan dari Panwascam, petugas KPPS, dan Gakumdu.

"Jadi di sini ada 295 surat suara. 200 benar surat suara dapil III, tapi yang 95 salah Dapil II nyasar," jelas Pratomo.

Sementara itu, Ketua PPPK Kecamatan Tanjung Priok, Desinta saat berada di dalam TPS 147 Kelurahan Sunter Jaya menyebutkan warga yang salah mencoblos akan dipanggil ulang.

"Ya kalau mereka sudah dipanggil ulang tapi tidak hadir ya pakai saja surat suara yang ada, kan ada pilihan partainya itu saja yang dimasukkan suaranya," kata Desinta bersama sejumlah petugas di dalam bilik TPS.

Saat hendak dikonfirmasi awak media, Desinta tampak langsung berpindah ke lokasi TPS lainnya dengan menggunakan sepeda motor. "Maaf saya harus ke TPS lainnya," kata Desinta singkat.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPU Kota Jakarta Utara menunda Pemilu susulan untuk 18 TPS di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Sunter Jaya.

Halaman:
1 2
      
