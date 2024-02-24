Nyoblos Susulan di Sunter Jaya, Warga Sarankan Foto Caleg Diperbesar agar Mudah Terlihat Lansia

JAKARTA - Sejumlah warga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 144, RW08 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara menyuarakan kepada KPU RI agar memperbesar kertas calon legislatif (Caleg) yang dipajang di papan depan TPS agar lebih mudah terlihat oleh warga lanjut usia (Lansia).

Hal tersebut disampaikan warga saat sedang menunggu dipanggil ataupun sudah selesai menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara susulan, Sabtu (24/2/2024).

Elis (44) warga RT19/RW08 Kelurahan Sunter Jaya menyebutkan sejumlah foto yang ada di dalam contoh kertas suara Caleg terlalu kecil.

"Lagi lihat foto Caleg. Memang saya sendiri kurang familiar paling nanti coblos partai politik nya saja," kata Elis.

Meskipun demikian ia melihat foto-foto para Caleg ada yang berukuran kecil sehingga sulit untuk dikenal.

"Ada foto yang gede dan kecil di papan. Kalau yang lansia agak susah lihat fotonya mungkin lihat nama. Harusnya kertas suara nya dibuat foto lebih besar," tambahnya.

Sementara itu, Chandra (82) warga RT07/RW08 Kelurahan Sunter Jaya yang juga mencoba di TPS 144 yang berlokasi di klub tenis tersebut juga mengakui kesulitan untuk melihat foto Caleg dengan ukuran sangat kecil.

"Walaupun kecil fotonya, tapi karena saya sudah tahu dan pilih siapa yang akan dicoblos jadi tidak terlalu masalah," kata Chandra.

Meskipun demikian ia berharap dalam penyelenggaraan Pemilu kedepannya agar tidak ada lagi foto caleg yang terlalu kecil karena menyulitkan untuk proses memilih.

"Harapannya Pemilu kedepan lebih besar foto Caleg nya, harus nya dibuat dua lembar. Kalau tidak pakai kacamata agak susah melihat. Saran untuk KPU kedepannya," tambah Chandra.

Ia juga berharap agar Pemilu 2024 supaya negara lebih maju, di daerah pembangunan juga lebih maju dan layak hidupnya dan hidup rakyat kecil lebih sejahtera.

Menambahkan, Jaka (58) RW08 Kelurahan Sunter Jaya mengaku sudah menggunakan hak suaranya dengan melakukan pencoblosan.

"Perasaan nya senang sudah menggunakan hak suaranya. Sempat tertunda karena banjir. Sudah plong karena menggunakan hak suara sebagai warga negara yang baik. Harapannya Pemilu 2024 agar damai saja siapa yang menang tidak masalah," kata Jaka.

Menambahkan, Yohanes (44) warga RT06/RW08 Kelurahan Sunter Jaya menjelaskan pada 14 Februari dini hari terjadi banjir kotak sehingga kotak suara terendam di pos RW

"Ya karena hujan dari malam, saat mau nyoblos tanggal 14 Februari surat suara dan kotak suara sempat kebanjiran," kata Yohanes.

Ia berharap agar Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik dan penuh kejujuran tanpa adanya kecurangan atau kesalahan.

"Harapannya semoga kedepannya pemerintah lebih baik lagi. Proses pencoblosan berjalan dengan lancar, sudah tahu siapa yang akan dipilih," tambahnya.