Ikut Pemilu Susulan, Warga Kelapa Gading: Kurang Sreg, Jadi Kurang Deg-Degan

JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara lanjutan (PSL) saat ini tengah dilangsungkan pada Sabtu (24/2/2024), khususnya di Jakarta Utara, wilayah Pegangsaan Dua, Kelapa Gading. Sejumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) PSL tetap menggunakan hak suaranya secara khidmat, meski terdapat unek-unek dari keberlangsungannya.

Salah satu warga Kelapa Gading, Hartono Ramli (50) mengaku antusias karena dapat menggunakan hak suaranya meski menyusul pada tahapan PSL. Hartono mengatakan sedikit kecewa karena mencoblos selepas tanggal 14 Februari 2024.

"Sebenarnya tidak terlalu sreg, sudah tidak deg-degan lagi mencoblosnya, soalnya kita sudah mengikuti hasil penghitungan suara yang sudah berjalan. Tetapi yang penting, hak pilih kita sudah tersalurkan," ujar Hartono kepada MPI di lokasi, Sabtu (24/2/2024).

Hartono mengaku dirinya termasuk salah satu pihak yang protes karena gagal mencoblos pada 14 Februari yang lalu. Namun dirinya mengatakan sudah legowo karena TPS PSL ini dilaksanakan karena adanya musibah banjir.

"Yaa senang sekarang sudah bisa nyoblos, meski kemarin saya sempat protes tapi mau diapakan lagi karena kenyataannya surat suaranya semua kerendam air. Sempat kita protes tapi Alhamdulillah Bawaslu sudah beri keputusan untuk bisa mencoblos hari ini," tutur Hartono.

Hartono yang mencoblos pada TPS 151 yang terletak di Komplek Perumahan Arkadia, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading tersebut, mengatakan dirinya tidak merasa kekhawatiran meski melaksanakan pencoblosan secara terlambat.