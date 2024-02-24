Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prabowo-Gibran Unggul di Lima TPS PSL Kelapa Gading, Paslon Anies-Muhaimin Terbawah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |16:26 WIB
Prabowo-Gibran Unggul di Lima TPS PSL Kelapa Gading, Paslon Anies-Muhaimin Terbawah
A
A
A

JAKARTA - Lima tempat pemungutan suara di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah merampungkan pemungutan suara pilpres 2024 melalui Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Hasil PSL dari kelima TPS yang dihelat pada Sabtu (24/2/2024) menghasilkan pasangan calon (paslon) Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran sebagai yang paling unggul secara keseluruhan.

Kelima TPS tersebut yang terdiri dari TPS 149-153 terletak di Komplek Perumahan Arkadia, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, memiliki posisi yang saling berdekatan. Lokasi kelimanya berada dalam satu bangunan yang bersebelahan dengan fasilitas kolam renang umum milik komplek perumahan tersebut.

Pada pukul 13.50 WIB, TPS 153 merampungkan penghtiungan pertama untuk pilpres 2024. Prabowo-Gibran unggul dengan 72 suara, disusul paslon Ganjar-Mahfud dengan perolehan 38 suara dan Anies-Muhaimin hanya mendapatkan tiga suara.

Kemudian, TPS 149 merampungkan penghitungan dengan perolehan antara Prabowo-Gibran dan Ganjar Mahfud yang terpaut selisih satu suara saja. Prabowo-Gibran unggul dengan 61 suara, sedangkan Ganjar-Mahfud di 60 suara. Anies-Muhaimin mendapatkan 14 suara saja.

Lebih lanjut, TPS 152 pada pukul 14.10 WIB, merampungkan penghitungan suara pilpres dengan Prabowo-Gibran mendapatkan total 67 suara di puncak. Paslon Ganjar-Mahfud mendapatkan 50 suara dan Anies-Muhaimin mendapatkan 4 suara.

Halaman:
1 2
      
