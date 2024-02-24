Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Produksi Film Porno Anak di Tangarang Terungkap dari Laporan FBI

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:09 WIB
Kasus Produksi Film Porno Anak di Tangarang Terungkap dari Laporan FBI
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap tindak pidana kasus konten pornografi jaringan internasional yang melibatkan anak-anak sebagai korban di Tangerang. Kasus ini terbongkar atas kerja sama Polri dengan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Biro Investigas Federal atau FBI Amerika Serikat.

Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald Fredi Christian Sipayung mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal informasi yang diterima dari FBI di Amerika Serikat perihal adanya konten pornografi tersebut.

 BACA JUGA:

“Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan, membuat laporan pengaduan model A untuk menindaklanjuti laporan pengaduan ini. Pengaduan ini disertai dengan adanya beberapa konten porno yang melibatkan pelakunya adalah anak-anak Indonesia. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur yang kesemuanya adalah laki-laki,” ujar Ronald dalam konferensi pers, Sabtu (24/2/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/512/3036771/pelaku-pornografi-anak-di-medsos-ditangkap-jual-video-anak-usia-8-tahun-berhubungan-intim-XSEjlbThGh.jpg
Pelaku Pornografi Anak di Medsos Ditangkap, Jual Video Anak Usia 8 Tahun Berhubungan Intim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/338/3011518/berkas-kasusnya-lengkap-tersangka-film-porno-siskaeee-cs-segera-diadili-2ZeLmzVIE7.jpg
Berkas Kasusnya Lengkap, Tersangka Film Porno Siskaeee Cs Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/338/2975077/fbi-bongkar-jaringan-internasional-film-porno-anak-polri-diminta-ungkap-kelompok-lain-wUmzcBFXcx.jpg
FBI Bongkar Jaringan Internasional Film Porno Anak, Polri Diminta Ungkap Kelompok Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974916/polisi-sita-1-245-foto-dan-3-870-video-porno-anak-produksi-indonesia-rlkQPZab8G.jpg
Polisi Sita 1.245 Foto dan 3.870 Video Porno Anak Produksi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/338/2974905/polisi-bongkar-produksi-film-porno-anak-di-tangerang-5-orang-ditangkap-s2o0hEoKZM.jpg
Polisi Bongkar Produksi Film Porno Anak di Tangerang, 5 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/338/2964044/tersangka-film-porno-siskaeee-membisu-usai-jalani-tes-kejiwaan-zCC5B67VU0.jpg
Tersangka Film Porno Siskaeee Membisu Usai Jalani Tes Kejiwaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement