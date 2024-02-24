Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sita 1.245 Foto dan 3.870 Video Porno Anak Produksi Indonesia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:21 WIB
Polisi Sita 1.245 Foto dan 3.870 Video Porno Anak Produksi Indonesia
Konferensi pers pemaparan kasus film porno anak di Mapolres Bandara Soetta, Tangerang (Foto: MPI/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta membongkar kasus jaringan produksi film porno yang melibatkan anak-anak di Tangerang. Polisi menyita 3.870 video porno dengan 1.245 foto sebagai barang bukti.

Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Pahlevi menjelaskan, dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan lima orang tersabgka di antaranya insial HS, MA, AH, KR dan NZ. Dalam penangkapan tersebut polisi penyitaan sejumlah perangkat bukti elektronik.

Tersangka mengamankan barang bukti berupa handphone dan hardisk yang kemudian dilakukan analisis di laboratorium forensik. Dalam barang bukti tersebut penyidik menemukan 3.870 video pornografi.

 BACA JUGA:

“Kita rinci di sini ada 1.245 image foto dan 3.870 video,” kata Reza dalam konferensi pers di Mapolres Bandara Soetta, Tangerang, Sabtu (24/2/2014).

Pada kesempatan yang sama Wakapolresta Bandara Soetta, AKBP Ronald Fredy Christian Sipayung mengatakan awalnya Polisi menangkap satu pelaku berinisial HS sebagai pencari korban anak-anak untuk dilibatkan dalam pembuatan film porno. Setelahnya barulah empat pelaku lainnya ikut diamankan.

Halaman:
1 2
      
