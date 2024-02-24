Polisi Akan Periksa Rektor Universitas Pancasila atas Dugaan Pelecehaan Seksual Senin Depan

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombe Ade Ary Syam Indradi membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Rektor Universitas Pancasila (UP), Jakarta berinisial ETH.

Penyelidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ETH di Mapolda Metro Jaya pada Senin 26 Februari 2024.

"Betul ( akan diperiksa Senin)," kata Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

BACA JUGA:

Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap ETH dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga telah dilakukan pada seorang pegawai wanita di UP berinisial R.

Laporannya teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. Korban melaporkannya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).