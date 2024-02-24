Bocah yang Tenggelam Dalam Danau di Gunung Putri Bogor Ditemukan Meninggal Dunia

BOGOR - Tim SAR gabungan berhasil menemukan bocah yang tenggelam dalam danau di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan pada pukul 17.17 WIB di titik korban tenggelam," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Adam menceritakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.35 WIB siang tadi. Berawal ketika korban yang diketahui berinisial MS (13), bersama dua rekannya EV (13) dan AR (12) bermain di danau tersebut.

"Menurut saksi selamat (EV), 3 anak sedang bermain di air. Korban mendorong salah satu temannya serta dua anak tersebut tenggelam," jelasnya.

Dalam kejadian itu, saksi EV ditolong oleh rekannya AR. Sedangkan, untuk korban MS tidak dapat tertolong dan tenggelam di dalam danau tersebut.