HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rektor Universitas Pancasila Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan seksual, Kabiro: Kami Akan Bersikap Kooperatif

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |21:44 WIB
Rektor Universitas Pancasila Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan seksual, Kabiro: Kami Akan Bersikap Kooperatif
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rektor Universitas Pancasila Jakarta Prof Edei Toet Hedartno dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus dugaan pelecehan seksual. Kabiro Universitas Pancasila, Putri Langka menyebut pihaknya telah mengetahui laporan tersebut.

"Kami sudah mendengar mengenai adanya pelaporan tersebut kami juga mencermati pemberitaan yang muncul di media," ujarnya saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

Kendati demikian, pihak tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan di polda metro jaya, tanpa mau mendahului.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip praduga tak bersalah sampai pada putusan hukum ditetapkan," sambungnya.

Ia menegaskan, universitas Pancasila akan bersikap kooperatif berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, Dia juga meminta semua pihak untuk mendukung proses ini.

"Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi," ujarnya.

Sebagai informasi, atas laporan itu, polisi akan memeriksa Prof Edei pada Senin (24/2/2024) lusa.

"Betul (Rektor Universitas Pancasila akan diperiksa di Polda Senin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/2/2024).

Dia menjelaskan, pemeriksaan terhadap Edei dilakukan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan kepada seorang pegawai.

