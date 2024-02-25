Asal-usul Uhuy, Jargon Komeng yang Lucunya Melegenda hingga Sekarang

JAKARTA - Alfiansyah Komeng, namanya terus menjadi sorotan usai dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Bahkan, tak disangka-sangka, perolehan suara komedian dengan jargon 'uhuy' itu melejit.

Komeng terbilang unik. Tak heran fotonya di kertas suara tak luput dari sorotan. Komeng memasang foto dengan gaya nyeleneh, khas kesehariannya.

Pun dengan kata 'uhuy' tak bisa lepas dari sosok Komeng. Dalam sebuah podcast di channel Youtube Doel Sumbang Asli, Komeng menceritakan asal muasal kata 'uhuy' yang menjadi jargonnya hingga sekarang.

Berawal dari sebuah program acara komedi di salah satu stasiun swasta pada 1996, yakni Spontan. Awalnya, Septian Dwi Cahyo yang ketika itu menjadi sutradara meminta Komeng agar acara Spontan memiliki ciri khas.

"Meng, kita mesti ada sesuatu," ujar Komeng menirukan perkataan Septian.