HOME NEWS NASIONAL

Angket DPR Kecurangan Pemilu Akan Mulus, Parpol Koalisi Ganjar-Mahfud dan AMIN Solid!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |09:11 WIB
Angket DPR Kecurangan Pemilu Akan Mulus, Parpol Koalisi Ganjar-Mahfud dan AMIN Solid!
Ilustrasi Kecurangan Pemilu/Foto: Antara
JAKARTA- Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyambut baik sikap koalisi partai pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), yang mendukung wacana hak angket DPR untuk selidiki kejanggalan pemilu.

Dikatakannya, angket DPR terkait kecurangan pemiku ini bisa berjalan mulus bila partai pengusung AMIN bersatu dengan partai pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk gulirkan hak istimewa parlemen tersebut.

"Memang kalau ini kalau dihitung di atas kertas dan solid, PDIP, PPP, Nasdem, PKB dan PKS tentunya hak angket ini sangat bisa untuk bergulir tanpa ada masalah apapun," ucap Chico dikutip, Minggu (25/2/2024).

Pihaknya juga telah menyepakati akan menempuh segala cara apapun untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2014. Ia berkata, salah satu cara yang ditempuh yakni melagangkan angket DPR dan mengajukan gugatan perselisihan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dan kita tinggal memunggu momen yang tepat setelah bukti-bukti dan segala macam hal yang diperlukan, dokumen maupun strategi-strategi ke depan disiapkan secara maksimal hingga nanti pada waktunya akan kita jalankan semua yang sudah menjadi rencana kita," tandasnya.

