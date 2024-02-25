Perekonomian Kota Semarang Mulai Positif, Raffi Ahmad Puji Mbak Ita Mampu Rangkul Investor

Raffi Ahmad bersama Wali Kota Semarang Mbak Ita memberikan keterangan pers di Kampung Laut, Semarang, Sabtu (24/2/2024). (Foto: dok Pemkot Semarang)

SEMARANG - Salah satu artis ternama di Indonesia sekaligus pengusaha muda, Raffi Ahmad menilai perekonomian di Kota Semarang menunjukkan tren positif. Raffi menyebut hal ini dikarenakan banyak investor yang dirangkul oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk mengembangkan usahanya di Kota Atlas.

Seperti misalnya, ia dan para investor lainnya diundang di acara Semarang Business Forum (SemBiz) di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Kamis (7/12) lalu. Di acara itu, Mbak Ita sapaan akrab Wali Kota Semarang menjamu ratusan investor ternama lalu menawarkan beragam potensi investasi di Kota Semarang.

Raffi pun kemudian tertarik untuk berinvestasi di Kota Semarang. Selain menjadi daerah yang terkenal akan budayanya, Kota Semarang juga dinilai menjadi daerah yang menguntungkan bagi para investor untuk mengembangkan sayap bisnisnya.

Menurutnya, Kota Semarang tak hanya dekat bandara, pelabuhan, dan stasiun, tetapi juga strategis sebagai daerah lintasan.

Apalagi, di bawah kepemimpinan Mbak Ita, proses-proses investasi serta perizinannya sangat dimudahkan. Seperti yang telah terjadi pada satu tahun terakhir ini, banyak mal-mal yang dibangun di Kota Semarang.