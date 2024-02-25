TREASURE Kembali Konser di Indonesia, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

JAKARTA - Boy group TREASURE akan kembali menggelar konser di Indonesia pada tahun ini. YG Entertainment selaku agensi TREASURE mengumumkan, boy group asal Korea Selatan tersebut, akan tampil di Jakarta sebagai rangkaian tur konser bertajuk 2024 TREASURE Relay Tour REBOOT.

Konser TREASURE di Jakarta pada tahun ini, akan digelar pada 29 dan 30 Juni mendatang di Indonesia Arena, Jakarta. Selain menggelar konser di Jakarta, TREASURE dijadwalkan akan menggelar konser di Manila, Hong Kong, Bangkok serta Kuala Lumpur.

Konser reboot TREASURE, sebenarnya sudah dimulai di Seoul, Korea Selatan, pada 15 hingga 17 Desember 2023 lalu. Pada tahun ini, TREASURE akan melanjutkan konser tersebut dalam format tur konser.

Konser 2024 TREASURE Relay Tour, akan menjadi kesempatan bagi para personel TREASURE untuk menggelar konser yang digelar di venue berskala stadion di Indonesia yakni di Indonesia Arena. Sebelumnya pada tahun lalu, TREASURE telah menggelar konser di venue yang berskala lebih kecil.

Sebelum konser pada 2023, TREASURE juga sempat tampil di Indonesia kala menjadi salah satu penampil Saranghaeyo Indonesia 2022. Festival musik itu juga dimeriahkan penampilan Young Tak, Jun. k, serta Zion.T.

Sementara itu, tim basket Indonesia bersiap menghadapi Australia pada laga kedua jendela pertama kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, di Indonesia Arena.