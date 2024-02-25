Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI: Persepsi Pemilih Terhadap Pelaksanaan Pemilu Jurdil Turun 20 Persen

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |14:50 WIB
Survei LSI: Persepsi Pemilih Terhadap Pelaksanaan Pemilu Jurdil Turun 20 Persen
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) memotret penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung jujur dan adil (jurdil). Persepsi itu dipotret dari hasil survei yang digelar 19-21 Februari 2024.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan berkata, penurunan terjadi saat pihaknya melakukan exitpoll pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Saat itu, tingkat persepsi responden terhadap pelaksanaan pemilu jurdil sebesar 94,3%.

"Tetapi sekarang kita tanyakan bagaimana evaluasi pemilih terhadap pelaksanaan pemilu? Maka tingkat penilaian jurdil itu menurun tajam. Dari 94,3% menjadi 76,4%. Jadi turun hampir 20%. Penurunan yang signifikan," terang Djayadi saat papatkan hasil survei secara daring, Minggu (25/2/2024).

Djayadi mengatakan, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu jurdil telah merosot tajam. Buktinya, tak perlu waktu lama bagi pemilih untuk menurunkan persepsinya terhadap pelaksanaan pemilu jurdil.

