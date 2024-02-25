Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jusuf Kalla dan Megawati Bertemu Bahas Kecurangan Pemilu, Jubir JK: Kita Tunggu Saja!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |15:28 WIB
Jusuf Kalla dan Megawati Bertemu Bahas Kecurangan Pemilu, Jubir JK: Kita Tunggu Saja!
JK dan Megawati Akan Bertemu/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Rencana pertemuan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dikabarkan masih belum menemukan waktu yang tepat.

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah berkata, wacana pertemuan dua tokoh negara itu memang kerap diberitakan. Apalagi. Sejumlah tokoh PDIP sudah memberi sinyal bahwa Megawati akan bertemu JK.

"Di lain pihak, Pak JK sudah merespon dengan pernyataan, bahwa sedang menunggu waktu yang tepat. Jadi sebaiknya kita tunggu saja," kata Husain saat dihubungi, Minggu (25/2/2024).

Diketahui, kabar rencana pertemuan JK dan Megawati itu sebelumnya didengar oleh Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) Deddy Yevri Sitorus.

"Saya dengar begitu (Megawati dan JK akan bertemu). Saya pastinya nggak tahu," ujar Deddy, Kamis (22/2).

Namun dia mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan dua tokoh negara itu akan berlangsung. Megawati dan JK akan membahas kondisi sosial politik Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
