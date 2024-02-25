Survei LSI: Responden Penerima Bansos, 69% Pilih Prabowo-Gibran

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru merilis hasil jejak teranyar terkait penerima bantuan sosial (bansos). Hasilnya, mayoritas penerima bansos memilih Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Dari hasil survei yang dilakukan pada 19-21 Februari 2024 itu, memotret ada 24% responden yang menerima bansos. Sementara, ada 74,4 persen responden yang tidak terima bansos. Dari total yang menerima bansos, sebagian besar responden memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Sementara responden penerima bansos yang memilih Paslon Nomot Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin ada 17,6 persen; dan responden yang memilih Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ada 13,1 persen.

"Di kalangan yang menerima bansos yang 24% tadi, 69% mendukung 02. Hampir sama tuh, 17,6% dan 17,8% mendukung pasangan 01 dan pasangan 03. Jadi di kalangan penerima bansos, itu dukungannya paling banyak cenderung ada di 02," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat paparkan hasil survei secara daring, Minggu (25/2/2024).

Kendati demikian, kata Djayadi, responden pemilih Prabowo-Gibran tak menerima bansos paling besar yakni, 54 persen. Sementara responden pemilih Anies-Muhaimin tak menerima bansos sebesar 28,2 persen dan pemilih Ganjar-Mahfud tak menerima bansos ada 17,8 persen.

"Jadi tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat dukungan masyarakat yang menerima bansos kepada 02," terang Djayadi.