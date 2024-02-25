Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI: Responden Penerima Bansos, 69% Pilih Prabowo-Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |17:16 WIB
Survei LSI: Responden Penerima Bansos, 69% Pilih Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru merilis hasil jejak teranyar terkait penerima bantuan sosial (bansos). Hasilnya, mayoritas penerima bansos memilih Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Dari hasil survei yang dilakukan pada 19-21 Februari 2024 itu, memotret ada 24% responden yang menerima bansos. Sementara, ada 74,4 persen responden yang tidak terima bansos. Dari total yang menerima bansos, sebagian besar responden memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Sementara responden penerima bansos yang memilih Paslon Nomot Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin ada 17,6 persen; dan responden yang memilih Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ada 13,1 persen.

"Di kalangan yang menerima bansos yang 24% tadi, 69% mendukung 02. Hampir sama tuh, 17,6% dan 17,8% mendukung pasangan 01 dan pasangan 03. Jadi di kalangan penerima bansos, itu dukungannya paling banyak cenderung ada di 02," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat paparkan hasil survei secara daring, Minggu (25/2/2024).

Kendati demikian, kata Djayadi, responden pemilih Prabowo-Gibran tak menerima bansos paling besar yakni, 54 persen. Sementara responden pemilih Anies-Muhaimin tak menerima bansos sebesar 28,2 persen dan pemilih Ganjar-Mahfud tak menerima bansos ada 17,8 persen.

"Jadi tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat dukungan masyarakat yang menerima bansos kepada 02," terang Djayadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement