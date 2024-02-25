Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

25 Caleg Mantan Napi Korupsi Berebut Kursi Senayan, Ini Perolehan Suaranya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |18:30 WIB
25 Caleg Mantan Napi Korupsi Berebut Kursi Senayan, Ini Perolehan Suaranya!
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah mantan narapidana (napi) kasus korupsi ikut kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk berebut kursi DPR RI Periode 2024-2029. Bagaimana perolehan suara para mantan napi korupsi itu?

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah merilis nama-nama mantan napi korupsi yang ikut menjadi Caleg merebutkan kursi ke Senayan. Di antaranya, ada Susno Duadji yang juga Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri. Kemudian, ada Nurdin Halid seorang politisi yang juga mantan Ketua Umum PSSI periode 2003 hingga 2011.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan perhitungan suara atau real count. Berdasarkan data Minggu, 25 Februari 2024, pukul 16.00 data yang masuk ke KPU untuk Pileg tercatat sebanyak 71.46% atau 10.151 dari 14.205 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berikut ini perolehan suara sementara 25 Caleg mantan napi korupsi pada Pileg 2024:

1. SUSNO DUADJI

Susno Duadji saat ini memperoleh 21.506 suara. Dia maju dari PKB untuk Dapil Sumatera Selatan II. Dia pernah terjerat kasus korupsi dana pengamanan Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2009.

2. HUZRIN HOOD

Huzrin Hood memperoleh 11.622 suara. Dia maju dari PKB untuk Kepulauan Riau. Huzrin pernah terjerat korupsi APBD senilai Rp 4.3 Miliar.

3. RINO LANDE

Rino Lande memperoleh 43.427 suara. Dia maju dari PKB untuk Dapil Jawa Timur V. Rino Lande pernah terjerat kasus korupsi pengadaan sarana olahraga P3SON Hambalang.

4. YANSEN AKUN EFFENDY

Yansen Akun Effendy memperoleh suara sementara 9.466 pemilih. Dia maju dari PKM untuk Dapil Kalimantan Barat II. Yansen pernah terjerat kasus korupsi pengadaan tanah TPA di Kecamatan Meliau.

5. ASEP AJIDIN

Asep Ajidin memperoleh sebanyak 1.236 suara. Dia mau dari PDIP untuk Dapil Sumatera Barat II. Asep Ajidin pernah terjerat kasus korupsi perluasan kebun gambir di Nagari Sialang.

6. MOCHTAR MOHAMAD

Mochtar Mohamad saat ini memperoleh sebanyak 5.370 suara. Dia maju dari PDIP untuk Jawa Barat V. Mochtar pernah terjerat kasus korupsi suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK.

7. ROKHMIN DAHURI

Rokhmin Dahuri saat ini memperoleh 48.476 suara. Dia maju dari PDIP untuk Dapil Jawa Barat VIII. Rokhmin pernah terjerat korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan.

8. Al AMIN N NASUTION

Al Amin N Nasution saat ini memperoleh suara 12.975 pemilih. Dia maju melalui PDIP untuk Dapil Jawa Tengah VIII. Dia pernah terjerat kasus suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

9. TEUKU MUHAMMAD NURLIF

Teuku Muhammad Nurlif mendapatkan sebanyak 20.260 suara. Dia merupakan caleg yang maju dari Partai Golkar untuk dapil Aceh 1. Nurlif pernah terjerat kasus suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada 2004.

10. SYAHRASADDIN

Syahrasaddin memperoleh 1.627 suara. Dia maju untuk Dapil Jambi dari partai Golkar. Syahrasaddin pernah terjerat korupsi dana Kwartir Daerah Pramuka Jambi periode 2011-2013.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement