INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Komjen (Purn) Syafruddin Bahas Sejumlah Kerja Sama dengan Grand Mufti Yordania

Rico Afrido S , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |19:01 WIB
Syafruddin Bertemu Grand Mufti Yordania/ist
Syafruddin Bertemu Grand Mufti Yordania/ist
A
A
A

JAKARTA- Ketua ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo berkunjung ke Amman Yordania dalam rangka pengembangan kerjasama bidang pendidikan, keagamaan, dakwah islamiyah dan kemanusiaan.

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu bertemu dengan Grand Mufti Yordania Syaikh Dr. Ahmad Al-Hasanat.

“Beliau menyambut baik upaya ASFA Foundation dalam rangka percepatan dan pengembangan SDM yang berbasis pada penguatan pesantren dan lembaga pendidikan di Indonesia,” ujar Syafruddin, Minggu (25/2/2024).

Dikatakannya, Syaikh Ahmad Al-Hasanat juga siap memfasilitasi kegiatan tetap dan berkala bagi mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Yordania, untuk diadakan program pendidikan intensif tentang ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih dan usul fiqh dan lainnya.

Hal ini sebagai upaya untuk memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan mahasiswa serta memperkokoh pandangannya dalam wasatiyyat Islam.

“Grand Mufti Yordania mengapresiasi peran Indonesia dan ASFA Foundation yang sikapnya telah membela rakyat Palestina dan secara nyata telah ikut membantu warga Palestina di Gaza,” pungkasnya.

