Form C Perindo Tak Ditampilkan di Sirekap, Pakar: Potensi Suara Dicuri Partai yang Butuh Parlemen

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari turut menyoroti Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI yang tak menampilkan Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, kejadian itu bisa berpotensi suara Partai Perindo dicuri untuk partai politik (parpol) yang "ngebet" ingin masuk parlemen.

"Potensi suaranya dicuri partai-partai yang butuh parlemen," terang Feri saat dihubungi, Minggu (25/2/2024).

Kendati demikian, Feri menilai, perlu dilakukannya audit forensik Sirekap KPU RI. Hanya saja, ia berkata, audit forensik harus dilakukan oleh pihak yang independen.

"(Harus) audit forensik. Auditor wajib independen," ucap Feri.

Sekesar informasi, Sirekap KPU RI tak menampilkan Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelusuran, Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Sumatera Utara tak ditampilkan dalam Sirekap.

Salah satunya di TPS 011, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Dari situs pemilu2024.kpu.go.id, Form C Hasil Partai Perindo tak ditampilkan, hanya seperti kain putih. Hal itu berbeda dengan partai peserta pemilu lainnya yang menampilkan Form C Hasil.