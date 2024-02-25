Wapres Kunjungi Selandia Baru, Lanjutkan Diplomasi Halal ke Masyarakat Dunia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kembali bertolak ke luar negeri untuk membawa diplomasi halal dan penguatan kerja sama internasional. Kali ini, Wapres akan mengunjungi Selandia Baru.

Pj Gub Banten Al Muktabar beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) melapas keberangkatan Wapres dan Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin saat akan menaiki pesawat GA Boeing 777-300ER yang akan lepas landas pada pukul 19.00 WIB dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (25/2/2024).

"Ada konsistensi kunjungan Wapres ke beberapa negara, sebelumnya Eropa. Sekarang New Zealand. Konsistensi itu adalah cita-cita agar bagaimana Indonesia menjadi bagian penting dari halal dunia," ujar Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi dalam keterangan pers menjelang keberangkatan.

Masduki menuturkan, dalam kunjungan pertamanya ke Negeri Kiwi tersebut, Wapres beserta rombongan akan mendarat di Auckland dan disambut oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue Fientje Maritje Suebu dan Atase Pertahanan RI di Wellington Kolonel Chb. Herwanto Setyono.

Kemudian, lanjutnya, Wapres akan bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Rt Hon Christopher Luxon, Wakil Perdana Menteri Rt Hon Winston Peters dan bertemu sejumlah tokoh penting lainnya.

Selain beberapa melakukan pertemuan, Wapres juga diagendakan memberikan kuliah umum tentang Kerukunan antara Umat Beragama di Victory University, Wellington, pada Rabu (28/02/2024).